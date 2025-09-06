Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं के खाते में इस दिन आयेंगे 10 हजार, ऐसे करें फटाफट आवेदन….

महिला रोजगार योजना के तहत सभी लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा महिलाओं के कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। महिलाएं किराना, फल, सब्जी, बर्तन, शृंगार, खिलौना आदि की दुकान खोल सकती हैं। ब्यूटी पार्लर, सिलाई, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक आइटम के रिपेयरिंग के अलावा मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी या फोटोकॉपी का काम भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा कृषि, गौपालन, मुर्गी पालन आदि कार्य में भी यह पैसा लगा सकती हैं। बाद में उनकी समीक्षा कर सरकार 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता और देगी।