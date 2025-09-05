Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना को लेकर सामने आया ये अपडेट, इस दिन खाते में आएंगे 10000 रुपये

Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार में अगले दो-तीन दिनों के अंदर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 सितंबर की संभावित तिथि मानकर इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं, विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की राशि 10 हजार रुपये का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में शुरू कर दिया जाए। इसी दिन जागरूकता वाहन को भी विभिन्न जिलों के लिए रवाना करने की तैयारी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। जीविका कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जीविका दीदियों को इस योजना की जानकारी दें। ताकि वह शीघ्र इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया है। उनको निर्देश दिया है कि वहां कैंप भी करें। इसके साथ ही वे जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करें।
विभाग का कहना है कि इसका लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो जीविका का सदस्य हैं। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका का सदस्य बनना अनिवार्य है। विभाग के पदाधिकारियों के इनुसार वर्तमान में एक करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएं जीविका की सदस्य हैं। वहीं, शहरों में भी जीविका दीदियों की संख्या तीन लाख 85 हजार है।
सामाजिक पेंशन का भुगतान भी 10 सितंबर तक हो जायेगा। अधिकारियों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 रुपये करने के बाद इस योजना जमीन स्तर पर पहुंची है। विभाग के अनुसार, लगातार तीसरे माह 10 सितंबर को राज्यस्तरीय पेंशन भुगतान कार्यक्रम होगा। इसके तहत, प्रखंड एवं जिलों में शिविर लगाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को जागरूक किया जाएगा।