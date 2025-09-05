Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना को लेकर सामने आया ये अपडेट, इस दिन खाते में आएंगे 10000 रुपये

Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार में अगले दो-तीन दिनों के अंदर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 सितंबर की संभावित तिथि मानकर इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं, विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की राशि 10 हजार रुपये का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में शुरू कर दिया जाए। इसी दिन जागरूकता वाहन को भी विभिन्न जिलों के लिए रवाना करने की तैयारी है।