Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, इन 15 जिलों में गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यह और बढ़ने वाला है। जिसकी वजह से रात में कंपकंपी बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 15, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Bihar Weather बिहार में ठंड ने दस्त दे दी है। नवंबर में ही दिसंबर और जनवरी वाली ठंड पड़ने लगी है। बिहार के कई जिलों में रात का तापमान में लगातार गिर रहा है। प्रदेश में तापमान अपने निचले स्तर यानी 11°C पर है। इसकी वजह से सुबह और शाम में सूरज ढलते ही ठंड लगने लग रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यह तो मात्र ट्रेलर है। आने वाले दिनों में पटना, गया, रोहतास समेर बिहार के 15 जिलों के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में अगले 72 घंटों में ठिठुरन बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।

उत्तर-पश्चिमी हवा बनी वजह

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में ठंड बढ़ रही है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण तापमान में तेज गिरावट हो रही है। इसकी वजह से अगले 48 घंटों में पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों में 1-2°C रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।

सुबह घना कोहरा, रात में कंपकंपी

मौसम विभाग के अनुसार ठंड बढ़ने पर आने वाले दिनों में सुबह घना कोहरा रहेगा। कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर तक गिर सकती है, वहीं रात होते ही ठंडी हवाओं की वजह से कंपकंपी बढ़ेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में अभी भी पछुआ हवा चलने के कारण दिन का तापमान 26-30°C और रात का तापमान 11-16°C के बीच दर्ज किया गया है। पछुआ हवा इसी तरह से चलती रही तो मौसम विभाग का कहना है किय ये अगले कुछ दिनों में यह 8-9°C तक जा सकते है।

कैसा रहेगा अगले सात दिनों का मौसम?

आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले सात दिनों यानी 20 नवंबर तक दक्षिण बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28°C के बीच रहने की संभावना है। जबकि उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में यह 28 से 30°C तक पहुंच सकता है। जबकि दक्षिण मध्य और दक्षिण-पश्चिम बिहार में रात का तापमान 11 से 14°C के बीच में रहने की संभावना है। बिहार के अन्य भागों में तापमान 14 से 16°C के बीच रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Results 2025: चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट का टेस्ट, जानें 28 सीटों में लोजपा कितने पर आगे?
पटना
Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

15 Nov 2025 07:24 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, इन 15 जिलों में गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमेरिका में ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने एक और फैसले पर लगाई रोक, कहा- तुरंत नहीं…

Trump MAGA Immigration Epstein
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: ‘जो अपने भाई को नहीं मना सका….’, सीमांचल फतह के बाद गदगद हुए ओवैसी, तेजस्वी पर कसा तंज

राष्ट्रीय

इनसाइड स्टोरी: दुलारचंद यादव हत्याकांड ने मोकामा में कैसे पलटी बाजी? पढ़िए अनंत सिंह की जीत की कहानी

पटना

Bihar Election Result: रिजल्ट के दिन जनसुराज प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत के बाद घर पर छाया मातम

जन सुराज के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह की हुई मौत
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, जानिए प्रीति किन्नर का कैसा रहा प्रदर्शन

Bihar Election Result 2025
गोपालगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.