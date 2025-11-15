Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दी दस्तक, इन 15 जिलों में गिरा तापमान, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार

Bihar Weather बिहार में ठंड ने दस्त दे दी है। नवंबर में ही दिसंबर और जनवरी वाली ठंड पड़ने लगी है। बिहार के कई जिलों में रात का तापमान में लगातार गिर रहा है। प्रदेश में तापमान अपने निचले स्तर यानी 11°C पर है। इसकी वजह से सुबह और शाम में सूरज ढलते ही ठंड लगने लग रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यह तो मात्र ट्रेलर है। आने वाले दिनों में पटना, गया, रोहतास समेर बिहार के 15 जिलों के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में अगले 72 घंटों में ठिठुरन बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।