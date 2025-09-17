Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अगले 72 घंटे तक होगी बिहार में बारिश, इन आठ जिलों भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसके लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 17, 2025

Bihar Weather
बारिश से बचने के लिए भागती लड़कियां। फोटो-ANI

Bihar Weather बिहार पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को भी पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, वाल्मिकीनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया और राजगीर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 72 घंटे तक बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश होती रहेगी। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान और सारण में भारी बारिश होगी। लेकिन, सबसे ज्यादा बारिश गोपालगंज में बोने का अनुमान है। पटना समेत 36 जिलों में को लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में
40KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके साथ ही ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
पटना
mp weather

अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर को उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। जबकि दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। 19 सितंबर से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। बावजूद इसके कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।

पटना में आज कैसा रहेगा मौसम

पटना में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा चल सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना है। पिछले तीन दिनों से बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरा है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से पटना के अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इससे पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे (मंगलवार, 16 सितंबर) में पटना में तेज बारिश हुई। नवादा, नालंदा, मुंगेर, अररिया, समस्तीपुर और जमुई में कम लेकर रुक-रुककर बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खासकर, पटना, मुंगेर, वैशाली और भागलपुर में बाढ़ के पानी से लोग परेशान होने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सवाल – बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन, मोदी या नीतीश?
पटना
tejashwi yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

17 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / Bihar / Patna / अगले 72 घंटे तक होगी बिहार में बारिश, इन आठ जिलों भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.