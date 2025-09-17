अगले 72 घंटे तक होगी बिहार में बारिश, इन आठ जिलों भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को भी पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, वाल्मिकीनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया और राजगीर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 72 घंटे तक बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश होती रहेगी। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान और सारण में भारी बारिश होगी। लेकिन, सबसे ज्यादा बारिश गोपालगंज में बोने का अनुमान है। पटना समेत 36 जिलों में को लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में
40KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके साथ ही ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।
मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर को उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। जबकि दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। 19 सितंबर से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। बावजूद इसके कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।
पटना में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा चल सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना है। पिछले तीन दिनों से बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरा है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से पटना के अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इससे पटना का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पिछले 24 घंटे (मंगलवार, 16 सितंबर) में पटना में तेज बारिश हुई। नवादा, नालंदा, मुंगेर, अररिया, समस्तीपुर और जमुई में कम लेकर रुक-रुककर बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खासकर, पटना, मुंगेर, वैशाली और भागलपुर में बाढ़ के पानी से लोग परेशान होने लगे हैं।