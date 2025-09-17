अगले 72 घंटे तक होगी बिहार में बारिश, इन आठ जिलों भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को भी पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, वाल्मिकीनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया और राजगीर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 72 घंटे तक बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश होती रहेगी। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।