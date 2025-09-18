अगले तीन घंटे में इन 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए 20 सितंबर तक कैसा रहेगा आपके शाहर का मौसम

Bihar Weather बिहार में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मानसून मजबूत रहेगा। इसकी वजह से प्रदेश में अगले 48 घंटे तक हल्की-तेज बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश के 36 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। जबकि दो जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में बिहार के 20 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।