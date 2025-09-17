Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

PM मोदी के जन्मदिन पर CM नीतीश का बड़ा तोहफा, 16 लाख मजदूरों के खाते में ट्रांसफर होंगे 802 करोड़

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज बिहार के करीब 16 लाख निर्माण श्रमिकों के खाते में करीब 802 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। जिससे उनका आर्थिक विकास होगा। इस बात की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को बधाई देते हुए दी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 17, 2025

pm modi birthday | pm modi cm nitish
pm modi cm nitish | (Photo: PMO Facebook)

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस विशेष अवसर पर राज्य के 16 लाख 4 हजार 929 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे 802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।

श्रमिकों की मदद के लिए लाई गई योजना

मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का दिन है और यह अवसर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों की मदद के लिए यह योजना लागू की है ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके और उनका सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित हो।

ये भी पढ़ें

अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सवाल – बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन, मोदी या नीतीश?
पटना
tejashwi yadav

प्रतिज्ञा योजना का वेब पोर्टल लॉन्च

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के श्रमिक भाई-बहनों का योगदान बिहार की प्रगति में अतुलनीय है। निर्माण कार्यों में लगे ये लोग कठिन परिश्रम कर विकास की राह को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” का वेब पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने का एक प्रभावी कदम भी है। निर्माण श्रमिकों में बड़ी संख्या ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है, जो योजनाओं से लाभान्वित होकर सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

पीएम मोदी के नेतृत्व में ऊंचाइयां छू रहा देश

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व देश के विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के हर वर्ग का उत्थान सुनिश्चित करेंगी।

मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

यह योजना बिहार में श्रमिक वर्ग के लिए राहत और सम्मान का प्रतीक बन सकती है। खासतौर पर ऐसे समय में जब महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों की आजीविका को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं
पटना
vande bharat train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

PM नरेन्द्र मोदी

नीतीश कुमार

Published on:

17 Sept 2025 10:22 am

Hindi News / Bihar / Patna / PM मोदी के जन्मदिन पर CM नीतीश का बड़ा तोहफा, 16 लाख मजदूरों के खाते में ट्रांसफर होंगे 802 करोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.