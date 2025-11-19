Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा की धीमी पड़ी रफ्तार, IMD ने ठंड को लेकर शेयर किया लेटेस्ट अपडेट

Bihar Weather पछुआ हवा की वजह से बिहार में पिछले एक सप्ताह से रात का तापमान 5°C से 10°C के बीच बना है। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवा की रफ्तार धीमी होने से तापमान में मामूली 1-2°C वृद्धि की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 19, 2025

Delhi Noida Gurugram Faridabad and Ghaziabad experience severe cold imd new prediction

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी।

Bihar Weather पिछले एक हफ्ते से पछुआ हवा के कारण बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का तापमान 5 °C से 10 °C के बीच पहुँच गया है। मंगलवार की रात तापमान गिरकर 8.2 °C दर्ज किया गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि बुधवार को पछुआ हवा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पछुआ हवा की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है।

कैसा रहेगा आज मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज (बुधवार) सुबह और शाम में धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप खिलने की वजह से पटना के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन शाम में ठंड बढ़ने की संभावना है। बिहार केअधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम के साथ हल्की गति (लगभग 25 km/घंटा) की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भी 1‑2 °C की क्रमिक वृद्धि दर्ज हो सकती है। जिससे अधिकतम तापमान 26‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहेगा।

ठंड से मिलेगी राहत

मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवा की रफ्तार कम होने की वजह से ठंड से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन प्रदूषण का स्तर भी बढ़ सकता है। मंगलवार को सर्वाधिक तापमान 31.4 °C पूर्णिया में दर्ज किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 8.2 °C कैमूर में नापा गया। पछुआ हवा की वजह से बिहार में पिछले एक सप्ताह से रात का तापमान 5°C से 10°C के बीच बना है।

इन जिलों में है कड़ाके की सर्दी

बिहार में मंगलवार को सबसे अधिक ठंड कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और बक्सर में पड़ी। यहां का तापमान रविवार को तो 7°C तक पहुंच गया था। हालांकि सोमवार को एक से दो डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि हुई है और मंगलवार को 8°C दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा
पटना
PM Kisan Samman Nidhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

19 Nov 2025 06:59 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा की धीमी पड़ी रफ्तार, IMD ने ठंड को लेकर शेयर किया लेटेस्ट अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.