Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा की धीमी पड़ी रफ्तार, IMD ने ठंड को लेकर शेयर किया लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार आज (बुधवार) सुबह और शाम में धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप खिलने की वजह से पटना के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन शाम में ठंड बढ़ने की संभावना है। बिहार केअधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम के साथ हल्की गति (लगभग 25 km/घंटा) की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भी 1‑2 °C की क्रमिक वृद्धि दर्ज हो सकती है। जिससे अधिकतम तापमान 26‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहेगा।