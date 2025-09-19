अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। कई जिलों में पिछले कई दिनों से रुक रूक कर बारिश हो रही है। लगातर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से आज (शुक्रवार) 30 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भोजपुर और सारण में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में आठ जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने बिहार के आठ जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जमुई, बांका, में अगले तीन घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन शहरों में रहने वाले लोगों को बारिश में घर से नहीं निकलने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 30 जिलों आज बारिश होगी। बारिश के साथ कई जिलों में बिजली चमकने, ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। कुछ जिलों में हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जिलों में बूंदाबांदी या फिर बादल छाया रहेगा। आज खासकर दक्षिण बिहार में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर के बाद बिहार में भारी बारिश के संकेत नहीं हैं। हालांकि, इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 25 सितंबर तक हल्की बारिश का ही पूर्वानुमान है।
आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण बिहार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। इसके साथ ही उत्तरी झारखंड में औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण भी है। जिसकी वजह से रुक-रुककर बारिश हो रही है।