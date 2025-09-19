Patrika LogoSwitch to English

अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

Bihar Weather मौसम विभाग की ओर से बिहार के 30 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे को लेकर भी बिहार के आठ जिलों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 19, 2025

Bihar Weather
मौसम विभाग ने बिहार के 30 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट- फोटो ANI

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। कई जिलों में पिछले कई दिनों से रुक रूक कर बारिश हो रही है। लगातर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से आज (शुक्रवार) 30 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भोजपुर और सारण में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में आठ जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन घंटे में होगी बारिश

मौसम विभाग ने बिहार के आठ जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जमुई, बांका, में अगले तीन घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन शहरों में रहने वाले लोगों को बारिश में घर से नहीं निकलने की सलाह दी है।

मौसम विभाग का 30 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 30 जिलों आज बारिश होगी। बारिश के साथ कई जिलों में बिजली चमकने, ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। कुछ जिलों में हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जिलों में बूंदाबांदी या फिर बादल छाया रहेगा। आज खासकर दक्षिण बिहार में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी।

इस दिन लगेगा बारिश पर ब्रेक

मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर के बाद बिहार में भारी बारिश के संकेत नहीं हैं। हालांकि, इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 25 सितंबर तक हल्की बारिश का ही पूर्वानुमान है।

मौसम में बदलाव की वजह

आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण बिहार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। इसके साथ ही उत्तरी झारखंड में औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण भी है। जिसकी वजह से रुक-रुककर बारिश हो रही है।

Bihar news

Updated on:

19 Sept 2025 09:28 am

Published on:

19 Sept 2025 09:26 am

Hindi News / Bihar / Patna / अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

