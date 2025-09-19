अगले तीन घंटे में बिहार के इन आठ जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कब लगेगा बारिश पर ब्रेक

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। कई जिलों में पिछले कई दिनों से रुक रूक कर बारिश हो रही है। लगातर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से आज (शुक्रवार) 30 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भोजपुर और सारण में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में आठ जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।