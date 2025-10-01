Bihar Weather: दशहरा घूमने से पहले जान ले अपने शहर का हाल, इन सात शहरों में होगी आज बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की विदाई से पहले बारिश का यह सिलसिला छह अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार में इसका सबसे असर ज्यादा दिखेगा। बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार कल (02 अक्टूबर, 2025) के बाद से राज्य में तीन से चार डिग्री पारा गिर सकता है।