Bihar Weather: घने कोहरे की चपेट में बिहार, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिज़ाज धीरे‑धीरे बदल रहा है। पछुआ हवा की गति कम होने के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। पहले पछुआ हवा के तेज़ चलने से राज्य का न्यूनतम तापमान लगातार 10 °C से नीचे बना हुआ था, जिससे ठंड से लोग परेशान होने लगे थे। पछुआ हवा की रप्तार कम होने से अब ठंड से राहत मिली है, लेकिन कोहरे में वृद्धि हो गई है। पहले हल्का कोहरा दिख रहा था, पर अब यह मध्यम से घना हो गया है। बुधवार को गया सहित कई जिलों में मध्यम‑से‑घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ़्ते तक यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि अगले हफ़्ते से मौसम का मिज़ाज बदल सकता है।