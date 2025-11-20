Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: घने कोहरे की चपेट में बिहार, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इसकी वजह से कुहासा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर के बाद दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना है।

1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 20, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिज़ाज धीरे‑धीरे बदल रहा है। पछुआ हवा की गति कम होने के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। पहले पछुआ हवा के तेज़ चलने से राज्य का न्यूनतम तापमान लगातार 10 °C से नीचे बना हुआ था, जिससे ठंड से लोग परेशान होने लगे थे। पछुआ हवा की रप्तार कम होने से अब ठंड से राहत मिली है, लेकिन कोहरे में वृद्धि हो गई है। पहले हल्का कोहरा दिख रहा था, पर अब यह मध्यम से घना हो गया है। बुधवार को गया सहित कई जिलों में मध्यम‑से‑घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ़्ते तक यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि अगले हफ़्ते से मौसम का मिज़ाज बदल सकता है।

घने कोहरे की चपेट में बिहार

मौसम विभाग के अनुसार, पछुआ हवा की गति घटने से कोहरे का प्रकोप बढ़ा है। सबसे घना कोहरा बुधवार को गया में दर्ज किया गया, जहाँ दृश्यता 600 मीटर रही। आज भी सुबह से कुहासा बना हुआ है और पटना में भी यही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और कोहरा अधिक महसूस किया जा रहा है। दिन का अधिकतम तापमान 30.8 °C पूर्णिया में, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 12.2 °C औरंगाबाद में दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में रात के तापमान में 1‑3 °C की वृद्धि देखी गई, जबकि पूर्वी बिहार में तापमान स्थिर रहा।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार) बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। पछुआ हवा की हल्की गति (25 km/घंटा तक) रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान 26‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण बिहार के जिलों में सबसे अधिक कोहरा और सबसे अधिक ठंड पड़ी है। आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 22 नवंबर के आसपास दक्षिण‑पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

बिहार: फिर होगी बंपर भर्ती! शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश, TRE 4 के लिए 7 दिन में मांगी रिक्तियां
पटना
teachers new task

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

20 Nov 2025 07:18 am

Published on:

20 Nov 2025 07:17 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: घने कोहरे की चपेट में बिहार, जानें अपने शहर का हाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar CM Oath Ceremony: रिकॉर्ड 10वीं बार CM बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, गांधी मैदान में होगा समारोह

गुरुवार को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार कल लेंगे शपथ, पीएम मोदी समेत ये 11 CM भी होंगे शामिल, मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी करेंगे परफ़ॉर्म

नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

बिहार में NDA विधायक दल के नेता बने नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

‘हार बड़ा झटका, रिजल्ट के बाद से न नींद आ रही, न चैन’, प्रशांत किशोर ने बताया क्यों फेल हुआ जन सुराज का गणित

पटना

’25 से 5 सीट पर आने में भी देर नहीं लगेगी…’ तेजस्वी पर तेज प्रताप का एक और करारा वार

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.