Bihar Weather: घने कोहरे की चपेट में बिहार, जानें अपने शहर का हाल

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Bihar Weather बिहार में मौसम का मिज़ाज धीरे‑धीरे बदल रहा है। पछुआ हवा की गति कम होने के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। पहले पछुआ हवा के तेज़ चलने से राज्य का न्यूनतम तापमान लगातार 10 °C से नीचे बना हुआ था, जिससे ठंड से लोग परेशान होने लगे थे। पछुआ हवा की रप्तार कम होने से अब ठंड से राहत मिली है, लेकिन कोहरे में वृद्धि हो गई है। पहले हल्का कोहरा दिख रहा था, पर अब यह मध्यम से घना हो गया है। बुधवार को गया सहित कई जिलों में मध्यम‑से‑घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ़्ते तक यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि अगले हफ़्ते से मौसम का मिज़ाज बदल सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, पछुआ हवा की गति घटने से कोहरे का प्रकोप बढ़ा है। सबसे घना कोहरा बुधवार को गया में दर्ज किया गया, जहाँ दृश्यता 600 मीटर रही। आज भी सुबह से कुहासा बना हुआ है और पटना में भी यही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड और कोहरा अधिक महसूस किया जा रहा है। दिन का अधिकतम तापमान 30.8 °C पूर्णिया में, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 12.2 °C औरंगाबाद में दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में रात के तापमान में 1‑3 °C की वृद्धि देखी गई, जबकि पूर्वी बिहार में तापमान स्थिर रहा।
मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार) बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। पछुआ हवा की हल्की गति (25 km/घंटा तक) रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान 26‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण बिहार के जिलों में सबसे अधिक कोहरा और सबसे अधिक ठंड पड़ी है। आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 22 नवंबर के आसपास दक्षिण‑पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है।
