बिहार: फिर होगी बंपर भर्ती! शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश, TRE 4 के लिए 7 दिन में मांगी रिक्तियां

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच राज्य में बहाली की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। नीतीश कुमार कल ( 20 नवंबर) दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से सात दिनों के अंदर शिक्षकों की रिक्तियों की सूचना माँगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.बी.राजेंद्र ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि अपने जिला के शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई‑4) के लिए रिक्त पदों को आरक्षण रोस्टर के साथ भेजें। दरअसल, मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इसको लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया था।