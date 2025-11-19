बिहार: फिर होगी बंपर भर्ती! शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश, TRE 4 के लिए 7 दिन में मांगी रिक्तियां

शिक्षक (फाइल फोटो-पत्रिका)
बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच राज्य में बहाली की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। नीतीश कुमार कल ( 20 नवंबर) दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से सात दिनों के अंदर शिक्षकों की रिक्तियों की सूचना माँगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.बी.राजेंद्र ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर कहा है कि अपने जिला के शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई‑4) के लिए रिक्त पदों को आरक्षण रोस्टर के साथ भेजें। दरअसल, मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इसको लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया था।
शिक्षा विभाग ने इससे पहले भेजी गई रिक्तियों को वापस कर दिया था। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो रिपोर्ट भेजे गए थे वो पुराने रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया था। शिक्षा विभाग ने अब सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर नया रोस्टर जमा करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि समय सीमा का पालन न करने वाले जिलों पर कार्रवाई की जाएगी।
नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। गुरूवार को वे 10वीं बार पटना के गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए के सभी घटक दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। गुरूवार की सुबह पीएम मोदी और कई मंत्रियों सहित 11 राज्य के मुख्यमंत्री आयेंगे
