Bihar Weather: नीतीश कुमार कल लेंगे 10वीं बार सीएम पद की शपथ, जानें कैसा रहेगा पटना का मौसम

पटना में गुरुवार को नीतीश कुमार सीएम पद का शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के समय जानिए कैसा रहेगा पटना का मौसम?

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 19, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Bihar Weather नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी कोटे के दो डिप्टी सीएम समेत 20 अन्य लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और 11 मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी शपथ ग्रहण समारोह को और भी खास बनाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पटना का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह एवं शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। लेकिन, पछुआ हवा 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की वजह से ठंड भी महसूस होगा।

पछुआ हवा की वजह से बढ़ी ठंड

पछुआ हवा की वजह से बिहार में पिछले एक सफ्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिहार के कई जिलों में रात का तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मंगलवार की रात को तापमान लुढ़ककर 8.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन पछुआ हवा की रफ्तार धीमी है, इसकी वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है।

कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने की उम्मीद है। दिन में धूप रहने की वजह से ठंड से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन शाम होते ही ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। अधिकांश इलाकों के तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का पूर्वानुमान है।

मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी का होगा शो
शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि इसमें शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इस दौरान भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी करीब दो घंटे का लाइव परफॉर्मन्स देंगे। बीच-बीच में बिहार की अन्य लोक परंपराओं को दर्शाने वाले नृत्य भी होंगे।

