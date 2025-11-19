Bihar Weather: नीतीश कुमार कल लेंगे 10वीं बार सीएम पद की शपथ, जानें कैसा रहेगा पटना का मौसम

Bihar Weather नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी कोटे के दो डिप्टी सीएम समेत 20 अन्य लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और 11 मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी शपथ ग्रहण समारोह को और भी खास बनाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पटना का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह एवं शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। लेकिन, पछुआ हवा 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की वजह से ठंड भी महसूस होगा।