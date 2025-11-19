Patrika LogoSwitch to English

Indian Railways ने बिहार से खुलने और गुजरने वाली ये 24 ट्रेनें की रद्द, देखिए पूरी लिस्ट

Indian Railways रेलवे ने घने कोहरे को देखते हुए बिहार से खुलने और गुजरने वाली 24 ट्रेनें को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें दिसंबर से फरवरी तक नहीं चलेंगी। रेलवे ने यात्रा करने से पहले यात्रियों को सफर करने से पहले समय सारिणी चेक करने की सलाह दी गई है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 19, 2025

कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर लगी ब्रेक। फोटो- सांकेतिक (फेसबुक)

Indian Railways बिहार से खुलने और गुजरने वाली 48 ट्रेनें का परिचालन 01 दिसबंर 2025 से तीन मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार 24 ट्रेनें एक दिसंबर से एक मार्च 2026 तक नहीं चलेंगी। वहीं एक दिसंबर से तीन मार्च के बीच 24 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। कोहरे की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे ने घने कोहरे से सुरक्षा और परिचालन सुचारू रखने के लिए ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की वजह से किए गए हैं, ताकि कोहरे में होने वाली देरी और संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

बिहार से खुलने और गुजरने वाली 24 ट्रेनें रद्द

कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति और विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से रेलवे प्रतिवर्ष कई ट्रेनों का परिचालन रोकती है। लेकिन, इस दफा बदलावों का दायरा और बड़ा किया गया है। रेलवे ने 24 जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है। जिनमें बिहार से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। राजधानी पटना जंक्शन से दिल्ली, मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस और मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस जैसे ट्रेन भी कोहरे की वजह से बंद रहेंगे। रेलवे के अनुसार 1 दिसंबर से यह नियम प्रभावी होगा। जो कि तीन महीने तक लागू रहेगा। रेलवे के अनुासर कुछ ट्रेनों पर यह व्यवस्था 3 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक

  • 12177 हावड़ा-मथुरा जंक्शन चंबल एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 12178 मथुरा जंक्शन-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस एक दिसंबर से 23 फरवरी रद्द रहेगी
  • 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस एक दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दो दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दो दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दो दिसंबर से एक मार्च तक रद्द रहेगी
  • 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस सात दिसंबर से 22 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस सात दिसंबर से 22 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 12318 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस नौ दिसंबर से 24 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ और 15034 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एक दिसंबर से 11 फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर और 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक दिसंबर से एक फरवरी तक रद्द रहेगी
  • 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक
  • 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 28 फरवरी तक
  • 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक
  • 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक
  • 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी तक
  • 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस नौ दिसंबर से 03 मार्च तक
  • 14112 प्रयागराज जंक्शन मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
  • 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 25 फरवरी, 2026 तक
  • 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस सात दिसंबर से एक मार्च तक
  • 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस दो दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक
  • 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक
  • 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी
  • 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक
  • 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस तीन दिसंबर से दो फरवरी तक
  • 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस एक दिसंबर से 28 फरवरी तक
  • 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस एक दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 15904 चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस तीन दिसंबर से एक मार्च तक
  • 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस एक दिसंबर से 23 फरवरी
  • 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक
  • 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी
  • 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक
  • 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस एक दिसंबर से 26 फरवरी
  • 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक-22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस एक दिसंबर से दो मार्च
  • 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस दो दिसंबर से तीन मार्च तक
  • 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस एक दिसंबर से 25 फरवरी तक
  • 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 03 दिसंबर से 27 फरवरी तक

