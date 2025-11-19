Indian Railways ने बिहार से खुलने और गुजरने वाली ये 24 ट्रेनें की रद्द, देखिए पूरी लिस्ट

कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर लगी ब्रेक। फोटो- सांकेतिक (फेसबुक)
Indian Railways बिहार से खुलने और गुजरने वाली 48 ट्रेनें का परिचालन 01 दिसबंर 2025 से तीन मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार 24 ट्रेनें एक दिसंबर से एक मार्च 2026 तक नहीं चलेंगी। वहीं एक दिसंबर से तीन मार्च के बीच 24 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। कोहरे की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे ने घने कोहरे से सुरक्षा और परिचालन सुचारू रखने के लिए ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की वजह से किए गए हैं, ताकि कोहरे में होने वाली देरी और संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति और विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से रेलवे प्रतिवर्ष कई ट्रेनों का परिचालन रोकती है। लेकिन, इस दफा बदलावों का दायरा और बड़ा किया गया है। रेलवे ने 24 जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है। जिनमें बिहार से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। राजधानी पटना जंक्शन से दिल्ली, मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस और मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस जैसे ट्रेन भी कोहरे की वजह से बंद रहेंगे। रेलवे के अनुसार 1 दिसंबर से यह नियम प्रभावी होगा। जो कि तीन महीने तक लागू रहेगा। रेलवे के अनुासर कुछ ट्रेनों पर यह व्यवस्था 3 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
