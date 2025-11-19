Indian Railways ने बिहार से खुलने और गुजरने वाली ये 24 ट्रेनें की रद्द, देखिए पूरी लिस्ट

Indian Railways बिहार से खुलने और गुजरने वाली 48 ट्रेनें का परिचालन 01 दिसबंर 2025 से तीन मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार 24 ट्रेनें एक दिसंबर से एक मार्च 2026 तक नहीं चलेंगी। वहीं एक दिसंबर से तीन मार्च के बीच 24 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। कोहरे की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे ने घने कोहरे से सुरक्षा और परिचालन सुचारू रखने के लिए ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की वजह से किए गए हैं, ताकि कोहरे में होने वाली देरी और संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।