Bihar Weather: अगले तीन घंटे में बिहार के इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज ( 20 सितंबर) पश्चिमी बिहार को छोड़कर सभी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसके साथ ही ठनका गिरने की भी संभावना है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।