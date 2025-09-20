Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: अगले तीन घंटे में बिहार के इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather  बिहार में अगले तीन घंटे में आठ जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है। आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय सहित आधे से अधिक बिहार में बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 20, 2025

मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। (फोटो पत्रिका)

Bihar Weather बिहार में पिछले एक सप्ताह से झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को भी बिहार के आधे से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। अगले तीन घंटे में बिहार के आठ जिलें में बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज ( 20 सितंबर) पश्चिमी बिहार को छोड़कर सभी जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसके साथ ही ठनका गिरने की भी संभावना है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पटना में अगले कुछ दिन

पटना में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन, कुछ दिनों के बाद एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। पटना का इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को उमस से राहत मिलेगी ।

मानसून क्यों हुआ सक्रिय?

मौसम विभाग ने बताया कि एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बनी हुई है। इसके कारण मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसरा कुछ और मौसमी सिस्टम भी बिहार के आस पास एक्टिव होने के कारण बिहार में मानसून मजबूत स्थिति में बना हुआ है।

Bihar news

Updated on:

20 Sept 2025 08:19 am

Published on:

20 Sept 2025 08:12 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: अगले तीन घंटे में बिहार के इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

