Bihar Weather: बिहार में अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में बुधवार से मानसून सक्रिय हो गया है। इसका बिहार के कई हिस्सों में दिखने भी लगा है। खासकर दक्षिण बिहार में, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। आज (21 अगस्त) पटना, नालंदा सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण और मध्य हिस्सों के 20 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।