Bihar Weather: बिहार में अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में बुधवार से मानसून सक्रिय हो गया है। इसका बिहार के कई हिस्सों में दिखने भी लगा है। खासकर दक्षिण बिहार में, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। आज (21 अगस्त) पटना, नालंदा सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण और मध्य हिस्सों के 20 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 22 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक बिहार के 20 जिलों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और बांका शामिल हैं। इन इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है।
उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वज्रपात की आशंका वाले समय घर से बाहर न निकलें और खुले मैदान में खड़े होने से बचें।