Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिलों में कल सुबह 8.30 बजे सुबह तक बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 21, 2025

Bihar Weather
बारिश से बचने के लिए भागती लड़कियां। फोटो-ANI

Bihar Weather: बिहार में बुधवार से मानसून सक्रिय हो गया है। इसका बिहार के कई हिस्सों में दिखने भी लगा है। खासकर दक्षिण बिहार में, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। आज (21 अगस्त) पटना, नालंदा सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण और मध्य हिस्सों के 20 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में आज होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 22 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक बिहार के 20 जिलों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और बांका शामिल हैं। इन इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

Train News: बिहार में दिवाली-छठ को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दो महीन में चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें
पटना
train news

उत्तर बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वज्रपात की आशंका वाले समय घर से बाहर न निकलें और खुले मैदान में खड़े होने से बचें।

ये भी पढ़ें

Bihar flood: नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजे इतने हजार, ऐसे करें फटाफट चेक
पटना
Bihar flood

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Published on:

21 Aug 2025 08:11 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी बारिश, जानें अपने शहर का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.