Bihar Weather: बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

Bihar Weather: बिहार में तापमान का उतार‑चढ़ाव लगातार बना हुआ है। कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो कभी हल्की‑गुलाबी ठंड का अनुभव होता है। कुछ दिन पहले रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले दो‑तीन दिनों में पछुआ हवा की गति कम होने से तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, सुबह के समय कोहरे के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।