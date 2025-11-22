Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

Bihar Weather: पछुआ हवा की रफ्तार में ब्रेक होने के कारण ठंड में थोड़ी कमी आई थी। लेकिन 24 नवंबर से बिहार में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह की शुरुआत से तापमान में फिर से गिरावट की चेतावनी दी है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 22, 2025

IMD Alert

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Bihar Weather: बिहार में तापमान का उतार‑चढ़ाव लगातार बना हुआ है। कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो कभी हल्की‑गुलाबी ठंड का अनुभव होता है। कुछ दिन पहले रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले दो‑तीन दिनों में पछुआ हवा की गति कम होने से तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, सुबह के समय कोहरे के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

24 नवंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 नवंबर से तापमान में फिर से गिरावट की संभावना है, जिसके चलते ठंड में फिर से बढ़ोतरी की आशंका है। सोमवार से प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 2‑4 °C तक गिरने का अनुमान है। इससे कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 10 °C से नीचे पहुँच जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होगा।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पटना का मौसम साफ रहेगा। लेकिन, सुबह और शाम में आंशिक रूप से ठंड का अहसास होगा। शुक्रवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम में 2.3 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

आईएमडी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। हल्की गति (लगभग25किमी/घंटा) की पछुआ हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहेगा। देर रात से सुबह तक कोहरा रहेगा तथा दिन में धुंध की संभावना है। इसके अलावा, रविवार से रात के तापमान में 2‑4 °C तक की गिरावट का पूर्वानुमान है।

कोहरे से परेशानी

पछुआ हवा के कारण सुबह कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा है। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार को पूर्वी चंपारण में अधिकतम तापमान 31.6 °C और औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 13.2 °C रहा

Bihar news

22 Nov 2025 07:33 am

Bihar Weather: बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड

