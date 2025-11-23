Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में 4 °C तक गिरेगा तापमान; ठंड बढ़ेगी, अलर्ट जारी

Bihar Weather: मौसम विभाग के अनुासर 24 नवंबर से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रात में तापमान कम होगा, जिससे कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री C से भी नीचे जा सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 23, 2025

बिहार में अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम। फोटो सोशल साइट फेसबुक

Bihar Weather: बिहार में ठंड अब धीरे‑धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार‑चढ़ाव का सिलसिला जारी था, लेकिन अब कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 24 नवंबर से इसका असर महसूस किया जाएगा। ठंड के साथ‑साथ बिहार में कोहरे का कहर भी बढ़ेगा और उत्तर बिहार के कई इलाकों में कोहरे का प्रभाव दिखने लगा है।

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, 24 नवंबर से बिहार के अधिकांश जिलों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। हालांकि, दिन के तापमान में अभी किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है; यह लगभग स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिलों में रात का तापमान लगभग 5 °C तक पहुँच सकता है।

कोहरे का कहर

मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार का मौसम अगले 6‑7 दिनों तक शुष्क रहेगा। इस कारण देर रात से सुबह तक हल्के‑से‑मध्यम कोहरे की संभावना है। विभाग ने सुबह की यात्राओं में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोहरे से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। आज (रविवार) को 30 km/h तक की गति से पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम तापमान 28‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहने की संभावना है।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह‑शाम ठंड का अहसास होगा। नमी और हल्की पछुआ हवा के कारण 24 नवंबर से रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बिहार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.4 °C फारबिसगंज में, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 °C गया में दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?
पटना
Samrat Chaudhary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Nov 2025 07:21 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में 4 °C तक गिरेगा तापमान; ठंड बढ़ेगी, अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘लोग सड़क पर उतर जाएंगे’, बिहार चुनाव के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दी यह बात?

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय

बिहार : गृह विभाग के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नजर, भाजपा-जदयू में इनके नाम की चर्चा

Bihar News
पटना

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.