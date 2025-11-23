Bihar Weather: बिहार में 4 °C तक गिरेगा तापमान; ठंड बढ़ेगी, अलर्ट जारी

बिहार में अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम। फोटो सोशल साइट फेसबुक
Bihar Weather: बिहार में ठंड अब धीरे‑धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार‑चढ़ाव का सिलसिला जारी था, लेकिन अब कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 24 नवंबर से इसका असर महसूस किया जाएगा। ठंड के साथ‑साथ बिहार में कोहरे का कहर भी बढ़ेगा और उत्तर बिहार के कई इलाकों में कोहरे का प्रभाव दिखने लगा है।
मौसम विभाग के अनुसार, 24 नवंबर से बिहार के अधिकांश जिलों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। हालांकि, दिन के तापमान में अभी किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है; यह लगभग स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिलों में रात का तापमान लगभग 5 °C तक पहुँच सकता है।
मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार का मौसम अगले 6‑7 दिनों तक शुष्क रहेगा। इस कारण देर रात से सुबह तक हल्के‑से‑मध्यम कोहरे की संभावना है। विभाग ने सुबह की यात्राओं में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोहरे से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। आज (रविवार) को 30 km/h तक की गति से पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम तापमान 28‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहने की संभावना है।
पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह‑शाम ठंड का अहसास होगा। नमी और हल्की पछुआ हवा के कारण 24 नवंबर से रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बिहार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.4 °C फारबिसगंज में, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 °C गया में दर्ज किया गया।
