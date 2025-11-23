Bihar Weather: बिहार में 4 °C तक गिरेगा तापमान; ठंड बढ़ेगी, अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार का मौसम अगले 6‑7 दिनों तक शुष्क रहेगा। इस कारण देर रात से सुबह तक हल्के‑से‑मध्यम कोहरे की संभावना है। विभाग ने सुबह की यात्राओं में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोहरे से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। आज (रविवार) को 30 km/h तक की गति से पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम तापमान 28‑32 °C और न्यूनतम तापमान 12‑18 °C के बीच रहने की संभावना है।