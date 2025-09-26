Bihar Weather: बिहार के इन 19 जिलों में होगी बारिश, जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather बिहार में मानसून विदाई से पहले थोड़ी कमजोर होने लगी है। लेकिन अभी भी ये एक्टिव है। यही कारण है कि बिहार में अभी भी बारिश हो रही है। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहें। जहानाबाद में झमाझम बारिश भी हुई। कई जिलों में धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आज (शुक्रवार) मौसम विभाग ने पटना, गयाजी समेत दक्षिण बिहार के सभी 19 ज़िलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।