Bihar Weather: बिहार के इन 19 जिलों में होगी बारिश, जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather बिहार में मानसून विदाई से पहले थोड़ी कमजोर होने लगी है। लेकिन अभी भी ये एक्टिव है। यही कारण है कि बिहार में अभी भी बारिश हो रही है। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहें। जहानाबाद में झमाझम बारिश भी हुई। कई जिलों में धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आज (शुक्रवार) मौसम विभाग ने पटना, गयाजी समेत दक्षिण बिहार के सभी 19 ज़िलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 सितंबर के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में तेज गति (50 किमी/घंटा तक) से हवा चलने की संभावना है। जबकि उत्तरी भाग में हल्की वर्षा होने की संभावना है। सीवान, बक्सर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और मुंगेर जिलों के भागों में मध्यम स्तर (65 मिमी तक) की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद भी गर्मी और उमस की स्थिति भी बनी रहेगी।
मौसम विभाग की मानें तो 01 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। भारी या अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में मध्यम और कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में 29 फीसदी कम बारिश हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल 19 फीसदी और 2023 में 23 फीसदी थी।
गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी होने लगी है।