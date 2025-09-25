Mahila Rojgar Yojana: पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते ट्रांसफर करेंगे 10 हजार, ऐसे करें चेक

इस योजना के तहत आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग, उद्यमिता विकास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल साक्षरता और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे व्यावसायिक दृष्टि से पूरी तरह सक्षम बन सकें। सरकार की इस पहल से बिहार की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और निर्णय क्षमता बढ़ी है। अब वे न केवल अपने परिवार का आर्थिक संचालन कर रही हैं, बल्कि अपने समुदाय और समाज के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस बदलाव का असर बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।