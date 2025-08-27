Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, जानिए अपने जिले के मौसम का हाल

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 26 जिलों में आसमान साफ रहेगा। मौसम साफ रहने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इन जिलों तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौमस विभाग के अनुसार 28 अगस्त से राज्य का मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। कई जिलों में फिर से भारी बारिश हो सकती है।