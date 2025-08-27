Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, जानिए अपने जिले के मौसम का हाल

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 27, 2025

Heavy Rain
मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश चेतावनी (फाइल फोटो)

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 26 जिलों में आसमान साफ रहेगा। मौसम साफ रहने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इन जिलों तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौमस विभाग के अनुसार 28 अगस्त से राज्य का मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। कई जिलों में फिर से भारी बारिश हो सकती है।

27-28 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से गुरुवार की सुबह तक बिहार के 15 जिलों में बारिश होने की संभवना है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: भैंस तो छोड़ो, उन्होंने आपके वोट चुरा लिए… प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, देखिए वीडियो
पटना
Bihar Assembly Election

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया में आज बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में मौसम साफ रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण और पश्चिम बिहार में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका सहित अन्य जिलों में कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: विजय सिन्हा और अशोक चौधरी फिर उलझे, पढ़िए बार बार क्यों भिड़ जाते हैं ये दोनों बड़े नेता
पटना
Ashok Choudhary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Updated on:

27 Aug 2025 07:36 am

Published on:

27 Aug 2025 07:35 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, जानिए अपने जिले के मौसम का हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.