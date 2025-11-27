Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, पारा पहुंचा एक अंक में, जानें कैसा रहेगा अगले 5 दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, गया, नालंदा और नवादा में मौसम सामान्य रहेगा। इन जिलों में अगले पाँच दिनों में तापमान में कोई उल्लेखनीय गिरावट की संभावना नहीं है। इन जिलों को छोड़कर, बिहार के सभी अन्य जिलों में अगले दो दिनों में तापमान 1‑2 °C तक घट सकता है। पछुआ हवा की गति लगभग 30 km/h है, जिससे ठंड बढ़ रही है। अगले पाँच दिनों में इस हवा की रफ्तार और बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड में और वृद्धि होगी और रात का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है।