पटना

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, पारा पहुंचा एक अंक में, जानें कैसा रहेगा अगले 5 दिनों का मौसम

Bihar weather बिहार में पछुआ हवा के कारण ठंड के साथ न्यूनतम तापमान में तेज़ गिरावट आई है। राज्य के 6 जिलों में पारा 10 °C से नीचे दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 27, 2025

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा के कारण सर्दी बढ़ गई है और कई जिलों में तापमान एक अंक में पहुंच गया है। प्रतिदिन तापमान 2‑3 °C तक घट रहा है; बुधवार को 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 °C से नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश जिलों का तापमान लगभग 10 °C रहा। बुधवार को रोहतास जिला सबसे ठंडा रहा और कोहरे के कारण पूर्णिया में सुबह की विज़िबिलिटी 500 मीटर तक पहुंच गई।

रोहतास रहा सबसे ठंडा जिला

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गया और नवादा में न्यूनतम तापमान 10 °C से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में 8.9 °C तक पहुँचा, जिसकी वजह से इन शहरों में ठंड बढ़ गई। शेष सभी जिलों में न्यूनतम तापमान लगभग 10 °C के आसपास दर्ज किया गया।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

पटना में ठंड का असर अन्य शहरों की तुलना में कम दिख रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, जबकि शाम को ठंड महसूस होती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पाँच दिनों में पटना के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पटना का न्यूनतम तापमान 14.7 °C और अधिकतम तापमान 26.3 °C दर्ज किया गया है।

1-2°C तक और गिर सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, गया, नालंदा और नवादा में मौसम सामान्य रहेगा। इन जिलों में अगले पाँच दिनों में तापमान में कोई उल्लेखनीय गिरावट की संभावना नहीं है। इन जिलों को छोड़कर, बिहार के सभी अन्य जिलों में अगले दो दिनों में तापमान 1‑2 °C तक घट सकता है। पछुआ हवा की गति लगभग 30 km/h है, जिससे ठंड बढ़ रही है। अगले पाँच दिनों में इस हवा की रफ्तार और बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड में और वृद्धि होगी और रात का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

27 Nov 2025 07:25 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, पारा पहुंचा एक अंक में, जानें कैसा रहेगा अगले 5 दिनों का मौसम

