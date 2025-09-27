Bihar Weather: बिहार में बदल रहा मौसम… जानिए दशहरे में बारिश को लेकर IMD का क्या है अपडेट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना सहित 17 जिलों में बारिश,वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का पूर्वानुमान शेयर करते हुए कहा है कि राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण “असुविधा” का स्तर “बहुत अधिक” बने रहने की संभावना है।