Bihar Weather: बिहार में बदल रहा मौसम… जानिए दशहरे में बारिश को लेकर IMD का क्या है अपडेट

Bihar Weather बिहार में हर पल मौसम बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक से बारिश । बिहार में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पटना, अरवल, सारण, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया, नालंदा, जहानाबाद और वैशाली सहित कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। इससे यहां पर रहने वाले लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इन जिलों में सुबह में तेज धूप से लोगो परेशान थे। लेकिन शाम में हुई बारिश से राहत मिली। हालांकि पटना में हल्की बारिश हुई।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना सहित 17 जिलों में बारिश,वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का पूर्वानुमान शेयर करते हुए कहा है कि राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण “असुविधा” का स्तर “बहुत अधिक” बने रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार दुर्गा पूजा और दशहरा के समय मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में रुक-रुककर बारिश होगी, जबकि उत्तर बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उमस से परेशानी बनी रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 सितंबर के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में तेज गति (50 किमी/घंटा तक) से हवा चलने की संभावना है। जबकि उत्तरी भाग में हल्की वर्षा होने की संभावना है। सीवान, बक्सर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और मुंगेर जिलों के भागों में मध्यम स्तर (65 मिमी तक) की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद भी गर्मी और उमस की स्थिति भी बनी रहेगी।