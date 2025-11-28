Bihar Weather: बिहार में तापमान पहुंचा 7°C, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट, जानें अगले 48 घंटे में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार के अधिकांश हिस्सों में धुंधला आसमान और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी जिलों में पछुआ हवा मध्यम से तेज़ (लगभग40किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इस कारण अधिकतम तापमान 26‑30 °C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान उत्तरी जिलों में 7‑12 °C के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि नमी के कारण कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है। गुरुवार को सबसे कम दृश्यता (visibility) पूर्णिया में 450 मीटर दर्ज की गई। पछुआ हवा की रफ्तार के कारण पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सहित उत्तरी भाग के कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है।