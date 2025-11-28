Bihar Weather: बिहार में तापमान पहुंचा 7°C, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट, जानें अगले 48 घंटे में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Bihar Weather बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। रात का तापमान 7.5 °C तक पहुंच गया है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है, इसलिए राज्य में अभी और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर के पहले हफ्ते से भयंकर ठंड पड़ेगी और यह सिलसिला जनवरी तक जारी रहेगा।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार के अधिकांश हिस्सों में धुंधला आसमान और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी जिलों में पछुआ हवा मध्यम से तेज़ (लगभग40किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इस कारण अधिकतम तापमान 26‑30 °C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान उत्तरी जिलों में 7‑12 °C के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि नमी के कारण कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है। गुरुवार को सबसे कम दृश्यता (visibility) पूर्णिया में 450 मीटर दर्ज की गई। पछुआ हवा की रफ्तार के कारण पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सहित उत्तरी भाग के कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, आज (28नवंबर) राज्य का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। सुबह के समय अधिकांश जिलों में घना कोहरा रहेगा, जबकि दोपहर तक हल्की‑हल्की धूप निकलने की संभावना है।
पटना, गोपालगंज, बेगूसराय आदि कई जिलों में पिछले 24 घंटों में सुबह‑शाम घना कोहरा देखा गया। इन जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 29 °C के बीच रहा। वहीं, बिहार में सबसे कम तापमान 7.4 °C कैमूर जिले के भभुआ के अधौरा प्रखंड में दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान है। पहाड़ी, वन क्षेत्र, ग्रामीण इलाके और नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में बिहार के अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 26 से 30 °C के बीच रहेगा। पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर जिलों में दिन में ठंड महसूस नहीं होगी, जबकि रात होते ही तापमान में गिरावट की संभावना है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, जमुई और बांका जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 10 से 12 °C के बीच रहने की संभावना है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 12 से 15 °C तक रहने की उम्मीद है, जिससे हल्की ठंड बढ़ सकती है।
