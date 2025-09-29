Bihar Weather: मानसून की विदाई से पहले बिहार में होगी झमाझम बारिश, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में मानसून विदाई से पहले बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्तूबर से 6 अक्तूबर तक बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर-बिहार और पूर्वी-बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए बताया कि निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ने की वजह से आद्रता में वृद्धि होगी। इसकी वजह से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से पटना, समस्तीपुर, नालंदा, वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 4 और 5 अक्टूबर को इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है।