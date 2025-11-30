Bihar Weather: सर्द पछुआ हवा और कोहरा ने बढ़ाई कनकनी, इस दिन से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग ने दिसंबर की सर्दी को लेकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। जिला प्रशासन को आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूरी करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। विभाग ने प्रशासन को सूचित किया है कि हर साल दिसंबर‑जनवरी के बीच गंभीर शीतलहर का प्रकोप रहता है। इस बार भी तापमान लगातार गिर रहा है, इसलिए तुरंत ठंड से बचाव के उपाय कर लेना बेहद आवश्यक है।