Bihar Weather: बिहार के इन 25 जिलों में होगी बारिश, जानें आप अपने शहर का हाल

मौसम विभाग ने यलो अलर्ट वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही मौसम के अपडेट पर नजर बनाए

रखने को कहा है। बिजली और तेज हवा से बचाव के लिए खुली जगहों,पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के समय खेतों या ऊंचे स्थानों पर काम करने से बचें।