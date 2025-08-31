Bihar Weather: बिहार के इन 25 जिलों में होगी बारिश, जानें आप अपने शहर का हाल

Bihar Weather मानसून को लेकर बिहार में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को बिहार के दरभंगा,मधुबनी समेत 25 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ठनका भी गिरने की संभावना है। इसके साथ 40KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। जबकि 13 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। यहां के लोगों को उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।
बिहार में अगले तीन घंटे में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और मुजप्फरपुर में झमाझम बारिश होगी। बारिश के दौरान मौसम विभाग ने इन जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसरा तेज हवा भी चल सकती है। बारिश के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को अपने घर से बाहर निकलने से मना किया है।
मौसम विभाग ने यलो अलर्ट वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही मौसम के अपडेट पर नजर बनाए
रखने को कहा है। बिजली और तेज हवा से बचाव के लिए खुली जगहों,पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के समय खेतों या ऊंचे स्थानों पर काम करने से बचें।
पटना में सुबह हल्के बादल छाए रहे। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल आई। जिससे पटने के लोग गर्मी से परेशान रहे। जबकि कटिहार,सुपौल और बक्सर में शनिवार को तेज बारिश हुई।
नालंदा में शनिवार को अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहां का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि औरंगाबाद का तापमान 35.0 डिग्री, पटना का तापमान 34.9, बगहा और मोतिहारी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पटना, मुंगेर, बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर में स्टेट हाईवे पर नदी का पानी बह रहा है।