Bihar Weather: बिहार में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

Bihar Weather बिहार झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नो रेन डे का बनवास खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों में बिहार में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने वाला है। इसके बाद गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बिहार के कई जिलों में गरज चमक से साथ भारी बारिश होने की संभावना है।