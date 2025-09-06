Bihar Weather: गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? मौसम विभाग ने अपडेट शेयर कर दिया ये जवाब

Bihar Weather गर्मी और उमस से पिछले कई दिनों से परेशान बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। दो दिन बाद बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 08 से लेकर 10 सितंबर तक बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को जहां उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिए यह वरदान साबित होगी। लेकिन कुछ जिलों के लिए यह बारिश आफत की बारिश साबित हो सकती है। गरज, चमक से साथ ठनका गिरने की संभावना भी अधिक है। इसको लेकर अभी से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार आज (06 सितंबर) बिहार का मौसम ज्यादातर हिस्सों में शुष्क रहेगा। एक या दो जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। बिहार के अन्य जिलों में सुबह से ही तेज और तीखी धूप खिली हुई है। आसमान से जहां तहां सफेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं।
बिहार में मॉनसून के 08 से 10 सितंबर तक मजबूत रहने की स्थिति बन रही है। इस दौरान दिन के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 08 सितंबर को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और कैमूर में भारी बारिश होने की संभावना है। 09 सितंबर को रोहतास और कैमूर में भारी बारिश हो सकती है।10 सितंबर को मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश होने की संभावना है।