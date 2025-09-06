Bihar Weather: गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? मौसम विभाग ने अपडेट शेयर कर दिया ये जवाब

Bihar Weather गर्मी और उमस से पिछले कई दिनों से परेशान बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। दो दिन बाद बिहार में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 08 से लेकर 10 सितंबर तक बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को जहां उमस और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिए यह वरदान साबित होगी। लेकिन कुछ जिलों के लिए यह बारिश आफत की बारिश साबित हो सकती है। गरज, चमक से साथ ठनका गिरने की संभावना भी अधिक है। इसको लेकर अभी से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।