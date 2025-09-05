‍Bihar News: शराब तस्करों ने पटना मोकामा रेल खंड पर चलती ट्रेन से कोच अटेंडर को उतारा, पढ़िए पूरी घटना

शराब तस्करी के लिए इन दिनों रेल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोच अटेंडेंर को चलती ट्रेन से उतारने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना ने पुलिस के साथ साथ व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। रेल पुलिस के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र के डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में तलाशी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है।