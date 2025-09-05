Patrika LogoSwitch to English

पटना

‍Bihar News: शराब तस्करों ने पटना मोकामा रेल खंड पर चलती ट्रेन से कोच अटेंडर को उतारा, पढ़िए पूरी घटना

‍Bihar News: बिहार के बाढ़ के पास शराब तस्करों ने चलती ट्रेन से कोच अटेंडर को उतार लिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 05, 2025

बाढ़ रेलवे स्टेशन
बाढ़ रेलवे स्टेशन

Bihar News शराब तस्करों ने पटना-मोकामा रेलखंड पर शुक्रवार की शाम एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चलती ट्रेन का चेन पुलिंग कर कोच अटेंडर को जबरन ट्रेन से उतार लिया है। पटना से हटिया जा रही ट्रेन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में यह घटना घटित हुई है। बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास शराब तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

चलती ट्रेन से कोच अटेंडेर को उतारा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले कोच अटेंडेर ने शराब तस्करी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना पुलिस के साथ शेयर किया था। जिससे तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी का बदला लेने के लिए तस्करों ने चलती ट्रेन से उनको उतार लिया है। घटनास्थल के पास शहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वैक्यूम कर उसे रोका गया और अटेंडर को जबरन नीचे उतार लिया गया।

छापेमारी शुरू

शराब तस्करी के लिए इन दिनों रेल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोच अटेंडेंर को चलती ट्रेन से उतारने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना ने पुलिस के साथ साथ व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। रेल पुलिस के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र के डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में तलाशी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है।

Bihar news

Updated on:

05 Sept 2025 08:28 pm

Published on:

05 Sept 2025 08:07 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‍Bihar News: शराब तस्करों ने पटना मोकामा रेल खंड पर चलती ट्रेन से कोच अटेंडर को उतारा, पढ़िए पूरी घटना

