Crime News: अपराधियों ने थाने के सामने युवक को मारी गोली, जख्मी युवक पहुंचा थाना, पढ़िए क्या हुआ?

Crime News पटना से सटे मनेर में एक युवक को अपराधियों ने थाना के सामने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना मनेर थाने के सामने हाईस्कूल की गली के पास की है। बदमाश ने एक युवक को सीने में गोली मारी है। जख्मी युवक गोली लगने के बाद भागकर थाना पहुंचा और पुलिस को गोली लगने की सूचना दी। आनन-फानन में पुलिस युवक को पुलिस गाड़ी में लेकर इलाज के लिए सदर थाना पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान हुलासी टोला निवासी जीतन यादव उर्फ नीतीश के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है।