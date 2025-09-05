Patrika LogoSwitch to English

पटना

Crime News: अपराधियों ने थाने के सामने युवक को मारी गोली, जख्मी युवक पहुंचा थाना, पढ़िए क्या हुआ?

Crime News अपराधियों ने पटना से सटे मनेर में थाना के समीप एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक खुद ही थाना पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। गोली सीने में लगी है

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 05, 2025

युवक पर फायरिंग
युवक पर फायरिंग

Crime News पटना से सटे मनेर में एक युवक को अपराधियों ने थाना के सामने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना मनेर थाने के सामने हाईस्कूल की गली के पास की है। बदमाश ने एक युवक को सीने में गोली मारी है। जख्मी युवक गोली लगने के बाद भागकर थाना पहुंचा और पुलिस को गोली लगने की सूचना दी। आनन-फानन में पुलिस युवक को पुलिस गाड़ी में लेकर इलाज के लिए सदर थाना पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान हुलासी टोला निवासी जीतन यादव उर्फ नीतीश के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है।

घटना का वीडियो वायरल

यह घटना गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब की है। आस पास के लोगों के अनुसार मनेर हाई स्कूल गली की में दो युवक
आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। एक युवक ने पिस्टल से दूसरे युवक को गोली मार दी। इसके बाद अपराधी आराम से मोटरसाइकिल से भाग निकला। घटना को वीडियो भी वायरल हो रहा है।

अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

वायरल वीडियो का फुटेज पुलिस को मिल गया है। वीडियो में एक युवक पिस्टल से गोली मारते हुए दिख रहा है। पुलिस को घटना स्थल से एक खोखा मिला है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह, डीएसपी दानापुर 2 अमरेंद्र कुमार झा समेत कई पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की।

अपराधी की पहचान हुई

सिटी एसपी ने कहा कि इस मामले में पुलिस छापेमारी कर रही है। कुछ इनपुट मिला है। उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। गोली मारने वाले युवक की पहचान हो गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला दोनों के बीच निजी विवाद बताया जा रहा है। जिसमें कोई संदिग्ध वीडियो की बात सामने आई है। पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा।

