Crime News: पटना में प्रेमिका के लिए प्रेमी ने चलाई गोली, गिरफ्तार प्रेमी ने लड़की से जुड़ी कही ये बात

यह घटना पटना के रामकृष्ण नगर इलाके के भूपतिपुर का है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसे घायल गौतम ने कॉल कर पटना कॉन्वेंट स्कूल के पास बुलाया था। इस दिन बाइक से अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा था। इसको लेकर हम दोनों के बीच खूब गाली-गलौज हुई। इसके बाद अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर सिपारा छोड़ने गया। फिर उधर से पिस्टल साथ लेकर आया। गौतम से जिस जगह विवाद हुआ, वहां दोबारा गया और सीधे गौतम की गर्दन में गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।