Patna Crime News: मनेर में बच्ची के साथ रेप के बाद हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार, जानिए पूरी कहानी मनेर में बच्ची की हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया था। हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। पटना पुलिस ने गुरूवार को इस मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जनाकारी पटना के नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने दी।उन्होंने कहा कि आरोपी बच्ची को अमरूद देने के बहाने अपने साथ लेकर गया था फिर उसके दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दिया था। दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।