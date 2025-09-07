Bihar Weather: बिहार में कल से होगी झमाझम बारिश, तीन दिनों का अलर्ट जारी, उमस वाली गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather बिहार में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। कल (8 सितंबर) से बिहार में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद आसमान से बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और कई जिलों में मूसलधार बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश आफत की बारिश हो सकती है। इसलिए बारिश के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलें।
मौसम विभाग ने रविवार को पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, मधुबनी सहित उत्तर बिहार के 12 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। जबकि शेष जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है।
सोमवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के 25 जिलों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है.अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में ठनका गिरने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 10 सितम्बर तक यही हाल रहेगा।
बिहार में सामान्य से 31 फीसदी कम बारिश होगी। अबतक 820.9 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक मात्र 565.4 मिमी. बारिश हुई है। उम्मीद किया जा रहा है कि बारिश के इस स्पेल से यह कमी दूर हो सकती है। तापमान में भी कल से 3°C तक की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।