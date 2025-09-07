Bihar Weather: बिहार में कल से होगी झमाझम बारिश, तीन दिनों का अलर्ट जारी, उमस वाली गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather बिहार में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। कल (8 सितंबर) से बिहार में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद आसमान से बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और कई जिलों में मूसलधार बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश आफत की बारिश हो सकती है। इसलिए बारिश के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलें।