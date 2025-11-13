Bihar Weather: बिहार में दिखने लगा सर्दी का असर, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिज़ाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से सुबह और शाम में ठंडक महसूस होने लगी है। अब दिन में मीठी धूप प्यारी लग रही है। बिहार में दिन का तापमान 30°C के आस पास है जबकि रात का तापमान 11°C के आस पास बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर में अभी और तापमान गिर सकता है। जिसकी वजह से ठंड बढ़ सकती है। दिसंबर की शुरुआत होते ही तापमान एक अंक में भी आ सकता है।