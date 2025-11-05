Bihar Weather: कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, जानें बारिश को लेकर क्या है अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार इस माह कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम है। हालांकि तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा । इसकी वजह से तापमान में भी कभी हल्की गिरावट तो कभी मामूली बढ़ोतरी दर्ज होगी। बिहार में मंगलवर को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33°C मधुबनी में जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.9°C औरंगाबाद में दर्ज किया गया। बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 15 नवंबर तक इसकी कोई संभावना नहीं बनते दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार 25 नवंबर के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। ठंड के दस्तक देने की संभावना है।