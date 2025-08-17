Bihar Weather बिहार के इन 29 जिलों में सताएगी गर्मी, जानिए अब कब होगी बारिश?

Bihar Weather बिहार में बारिश के थमने के बाद गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी प्रकार से रहने की उम्मीद है। मौसम सामान्य बना रहेगा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच लोगों को अपना दिन गुजारना पड़ेगा। मौसम विभाग ने हालांकि रविवार को राज्य के 9 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी 29 जिलों में गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहेगा।
मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में ठनका व बिजली गिरने की संभावना व्यक्त किया है। इन जिलों में तेज हवा चलने की भी संभावना है।
बिहार के अधिकतर जिलों में शनिवार को मौसम शुष्क बना रहा। पटना में भी तेज धूप निकली। जिससे लोग गर्मी से परेशान रहे। वहीं, सुपौल में हल्के बादल छाए रहे। पटना में आज आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। इस दौरान जिले के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। जबकि शनिवार को राजधानी में सुबह से ही सूरज के तेवर तल्ख रहे। इस कारण अधिकतम तापमान में 0.6 और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले तीन से चार दिनों तक लोगों को गर्मी और उमस सताएगी। बिहार के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। हवा में नमी अधिक होने के कारण लोग उमस महसूस करेंगे। इसके कारण दिन के समय तेज धूप और गरम पछुआ हवा लोगों को और परेशान करेगा। शाम को बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। इस कारण रात के तापमान में भी कोई खास गिरावट नहीं आएगी। नमी का स्तर अधिक रहने से रात में भी बेचैनी महसूस होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। मानसून ट्रफ रेखा अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ी दक्षिण की ओर खिसकने लगेगी। जो कि बिहार के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजरेगी। इसके कारण गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, रोहतास सहित आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। गंगा-पश्चिम बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित कर रही है। जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से अधिक मात्रा में नमी बिहार की ओर पहुंचेगी। इससे बारिश की तीव्रता में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 27 अगस्त के बीच बिहार में फिर से बारिश हो सकती है।