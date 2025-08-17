Bihar Weather बिहार के इन 29 जिलों में सताएगी गर्मी, जानिए अब कब होगी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। मानसून ट्रफ रेखा अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ी दक्षिण की ओर खिसकने लगेगी। जो कि बिहार के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजरेगी। इसके कारण गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, रोहतास सहित आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। गंगा-पश्चिम बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित कर रही है। जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से अधिक मात्रा में नमी बिहार की ओर पहुंचेगी। इससे बारिश की तीव्रता में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 27 अगस्त के बीच बिहार में फिर से बारिश हो सकती है।