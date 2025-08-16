Kal Ka Mausam: 17 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने शेयर किया बड़ा अपडेट, बिहार के इन 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट

Kal Ka Mausam: बिहार में बारिश पर शुक्रवार से ही ब्रेक लग गया। शनिवार को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, लेकिन रविवार को लेकर मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को उत्तर बिहार के 9 जिलों में हल्की बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश, बादल गरजने और ठनका गिरने की चेतावनी जारी किया है।
मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। इन जिलों को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यहां सामान्य मानसूनी गतिविधि है और अगले एक या दो दिनों तक जारी रहेगी। मौसम सामान्य रहने के कारण अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। जिसके कारण लोगों को उमस और गर्मी परेशान कर सकता है।
मौसम विभाग की माने तो बिहार में एक बार फिर 20 अगस्त से मौसम एक्टिव होगा। मौसम के एक्टिव होने पर बिहार में फिर से झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही ठनका भी गिरने की संभावना है।
बिहार में बारिश पर ब्रेक के बाद पिछले 24 घंटे में तेज धूप की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण लोग के पसीने भी छूट रहे हैं। शुक्रवार को बिहार का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.7°C मधुबनी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बारिश पर ब्रेक लगने से सभी जिलों के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई है।