Kal Ka Mausam: 17 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने शेयर किया बड़ा अपडेट, बिहार के इन 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। इन जिलों को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यहां सामान्य मानसूनी गतिविधि है और अगले एक या दो दिनों तक जारी रहेगी। मौसम सामान्य रहने के कारण अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। जिसके कारण लोगों को उमस और गर्मी परेशान कर सकता है।