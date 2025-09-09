Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश तो बिहार में सोमवार से ही हो रही है लेकिन, आज से बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। पटना, समस्तीपुर सहित कई जिलों का मौसम तो पूरी तरह बदल चुका है। पटना के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मौसम विभाग ने झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण के साथ साथ समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा में अगले तीन घंटे में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिले को लोगों को बारिश में बाहर नहीं निकलने की सलाह दिया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितम्बर तक बारिश होगी। आज यानी 9 सितम्बर को मौसम विभाग ने बिहार के अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जबकि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सहित उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों मे इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया सहित 14 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है।
बिहार में 15 सितम्बर तक मूसलाधार बारिश होगी। इस दौरान बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। सभी लोगों को खतरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की बजह से बिहार में नमी तेजी से बढ़ रही है। मानसूनी बादल घने हो रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में मौसम का रुख अचानक बदल गया है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं।