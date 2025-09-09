Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में झमाझम बारिश होगी? जबकि दक्षिण बिहार में कम बारिश होगी। लोग यहां धूप और उमस गर्मी से भी परेशान रहेंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 09, 2025

Weather update
मौसम की सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश तो बिहार में सोमवार से ही हो रही है लेकिन, आज से बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। पटना, समस्तीपुर सहित कई जिलों का मौसम तो पूरी तरह बदल चुका है। पटना के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मौसम विभाग ने झमाझम बारिश का भी अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन घंटे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण के साथ साथ समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा में अगले तीन घंटे में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिले को लोगों को बारिश में बाहर नहीं निकलने की सलाह दिया है।

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितम्बर तक बारिश होगी। आज यानी 9 सितम्बर को मौसम विभाग ने बिहार के अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जबकि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सहित उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों मे इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया सहित 14 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है।

कूल-कूल रहेगा मौसम

बिहार में 15 सितम्बर तक मूसलाधार बारिश होगी। इस दौरान बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। सभी लोगों को खतरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है।

मौसम में बदलाव का कारण

बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की बजह से बिहार में नमी तेजी से बढ़ रही है। मानसूनी बादल घने हो रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में मौसम का रुख अचानक बदल गया है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

Bihar news

Updated on:

09 Sept 2025 08:15 am

Published on:

09 Sept 2025 08:14 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

