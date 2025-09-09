Bihar Weather: बिहार के इन 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितम्बर तक बारिश होगी। आज यानी 9 सितम्बर को मौसम विभाग ने बिहार के अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जबकि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सहित उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों मे इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया सहित 14 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है।