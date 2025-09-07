Bihar Weather: पटना में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश शुरू, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather: बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि बिहार के भोजपुर में बारिश हो सकती है। इससे पहले सीवान और सीतामढ़ी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने इन जिलों मे यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार ने अगले एक सप्ताह तक बिहार में भारी बारिश की संभावना व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।