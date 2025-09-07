Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: पटना में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश शुरू, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather गर्मी और उमस से परेशान लोगों को पटना समेत बिहार के 20 जिलों मे रविवार की शाम हुई बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने भोजपुर में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 07, 2025

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी (Photo-IANS)

Bihar Weather: बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि बिहार के भोजपुर में बारिश हो सकती है। इससे पहले सीवान और सीतामढ़ी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने इन जिलों मे यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार ने अगले एक सप्ताह तक बिहार में भारी बारिश की संभावना व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

दिन में गर्मी शाम में हुई बारिश

पटना में रविवार की शाम मौसम का मिजाज बदला। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार की शाम में पटना समेत किशनगंज, लखीसराय में तेज बारिश हो रही है। सुपौल बेतिया, रक्सौल, शिवहर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। जबकि रविवार की सुबह से इन शहरों में चिलचिलाती धूप निकली हुई थी। जिसके कारण लोग दिनभर उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। हालांकि, शाम में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

ठनका गिरने से एक की मौत

रविवार को बिहार के बगहा में जीमरी नौतनवा पंचायत में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्व सरपंच कैलाश राम(60) के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30-40Km/h की रफ्तार से हवा भी चलेगी।

मानसून फिर होगा सक्रिय

मौसम विभाग ने 8 से 10 सितंबर तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना व्यक्त किया था। इधर, मॉनसून ने 7 सितंबर की शाम से ही सक्रिय हो गया है। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। 9 सितंबर से अगले सात दिन लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है।

तेज हवा और आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। 9 सितंबर को कैमूर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में आंधी-बिजली की आशंका है। वहीं 10 सितंबर से दक्षिण बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

Bihar news

Updated on:

07 Sept 2025 07:25 pm

Published on:

07 Sept 2025 06:56 pm

Bihar Weather: पटना में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश शुरू, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

