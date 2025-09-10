Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश, जानिए अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। बुधवार को समस्तीपुर, जहानाबाद, बेतिया, सीवान, किशनगंज और गोपालगंज में तेज बारिश हुई। जबकि कई शहरों में हल्की बारिश हुई। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से थोड़ा राहत मिलेगा। पटना में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में बिहार के छह जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सीतामढ़ी में झमाझम बारिश होगी।
मौसम विभाग ने 11 सितंबर को पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे तक कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में नमी भरी हवा चल रही है। यही वजह है कि अगले एक सप्ताह तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में कटिहार, बेतिया, बेगूसराय, भागलपुर और रक्सौल में तेज बारिश हुई। पटना के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन दिनभर तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करती रही।