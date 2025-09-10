Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश, जानिए अगले तीन घंटे के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में नमी भरी हवा चल रही है। यही वजह है कि अगले एक सप्ताह तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में कटिहार, बेतिया, बेगूसराय, भागलपुर और रक्सौल में तेज बारिश हुई। पटना के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन दिनभर तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करती रही।