Bihar Weather बिहार में इस दिन तक बारिश पर लगा ब्रेक, जानिए कब से होगी फिर से झमाझम बारिश

Bihar Weather बिहार में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश पर ब्रेक लग गई है। इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। शुक्रवार को आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखा। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। 15 अगस्त को बिहार के सिर्फ दो जिले पश्चिम चंपारण और अररिया में छिटपुट बारिश हुई। शेष जिलों का मौसम शुष्क रहा। आईएमडी ने शनिवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों सहित कुल 24 जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त किया है।