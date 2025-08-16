Bihar Weather बिहार में इस दिन तक बारिश पर लगा ब्रेक, जानिए कब से होगी फिर से झमाझम बारिश

Bihar Weather बिहार में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश पर ब्रेक लग गई है। इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। शुक्रवार को आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखा। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। 15 अगस्त को बिहार के सिर्फ दो जिले पश्चिम चंपारण और अररिया में छिटपुट बारिश हुई। शेष जिलों का मौसम शुष्क रहा। आईएमडी ने शनिवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों सहित कुल 24 जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त किया है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकांश जिलों का शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई सहित 24 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि पटना, बक्सर, बेगूसराय, गया सहित 14 जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
बारिश की कमी और तेज धूप की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बारिश पर ब्रेक लगने के कारण दिन में लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। बिहार का शुक्रवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.7°C मधुबनी में दर्ज किया गया। सभी जिलों के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान सभी जिलों के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बिहार में बारिश की कम संभावना है। 20 अगस्त से एक बार फिर मॉनसून मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 अगस्त से बारिश की संभावना है। इस दौरान बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
बिहार में अभी तक 637.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 492.7 मिमी ही हुई है। जो कि सामान्य से 23% कम बारिश है।