Bihar Weather: बिहार के 21 जिलों मे होगी झमाझम बारिश, जानें कब तक बिहार में सक्रिय रहेगा मौसम

बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बना रहा। गर्मा और उमस का प्रभाव बना रहा। पटना का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री रहा तो 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 16 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। किशनगंज में सबसे अधिक 86 मिमी बारिश हुई। पूर्वी चंपारण में 52 मिमी, रोहतास में 44.2 मिमी, खगड़िया में 42.4 मिमी और समस्तीपुर में 40 मिमी बारिश हुई। हालांकि, पूरे राज्य में अब तक औसतन 26 प्रतिशत कम बारिश हुई है। सामान्य रूप से अब तक 552.6 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 407.2 मिमी ही दर्ज की गई है।