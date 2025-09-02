Bihar Weather: बिहार में मानसून पर ब्रेक, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब होगी बारिश?

Bihar Weather बिहार में मानसून पर ब्रेक लग गया है। इसके कारण लोग उमस और गर्मी से परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर तक ऐसा ही रहेगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। मंगलवार (2 सितंबर) को लेकर मौसम विभाग बिहार के छह जिलों में बारिश को लेकरअलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल, बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने के बाद बारिश पर एक बार फिर से ब्रेक लगा है। इसके कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो गए हैं।