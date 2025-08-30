राहुल गांधी की सभा में अखिलेश ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, चुनाव आयोग को कहा जुगाड़ आयोग

Voter Adhikar Yatra राहुल गांधी की यात्रा छपरा से चलकर आरा पहुंच गई। आरा में यात्रा के प्रवेश करने पर हाथी, घोड़ा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद गाजा बाजा के साथ यात्रा को लेकर आरा वीर कुंवर सिंह मैदान तक लाया गया। यात्रा के सीनियर नेताओं ने आरा में वीर कुंवर सिंह मैदान में आयोजित सभा को संबोधित सरकार पर जमकर तंज कसा।
सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि जो हमें डरा रहे थे वो आज खुद ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का जो जोश दिख रहा है वह बता रहा है कि इस दफा सत्ता बदलने वाला है। अखिलेश यादवा ने वर्तमान बीजेपी, सरकार और अधिकारियों का "तीन तिगाड़ा" बन गया है। लेकिन इसको तोड़ने का काम भी महागठबंधन के लोग ही करेंगे। पहले भी बिहार ने ही बीजेपी का रथ रोका था। एक बार फिर यह काम बिहार ही करेगा। उन्होंने भोजपुर से मगध के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी को हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था। इसदफा मगध में बीजेपी को हराने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको इसके लिए अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।
अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। उसके बाद ये आपको बर्बाद कर देगी। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं जुगाड़ आयोग बन गया है। बिहार में बीजेपी इंडिया गठबंधन तोड़ने की बात करती है। भीड़ का मिजाज देखकर वो अब इसपर सोचने को मजबूर होगी कि कैसे तोड़ें? एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों के वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन और फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। इसलिए हमें अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है।
आरा में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते कहा कि इसी मैदान से नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देने की घोषणा किया था। मगर वे पैकेज आज तक नहीं मिला। मोदी के वादे कागज के नाव और जहाज की तरह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के वादों की नकल करने का काम कर रही है। सरकार के पास अपना कोई भी विजन नहीं है। छपरा से आरा तक राहुल, तेजस्वी, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी मौजूद रहीं।