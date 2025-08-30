Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

राहुल गांधी की सभा में अखिलेश ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, चुनाव आयोग को कहा जुगाड़ आयोग

Voter Adhikar Yatra भोजपुर में वोटर अधिकार यात्रा के पहुंचने पर हाथी और घोड़ा के साथ स्वागत किया गया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 30, 2025

Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव। फोटो- कांग्रेस सोशल साइट

Voter Adhikar Yatra राहुल गांधी की यात्रा छपरा से चलकर आरा पहुंच गई। आरा में यात्रा के प्रवेश करने पर हाथी, घोड़ा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद गाजा बाजा के साथ यात्रा को लेकर आरा वीर कुंवर सिंह मैदान तक लाया गया। यात्रा के सीनियर नेताओं ने आरा में वीर कुंवर सिंह मैदान में आयोजित सभा को संबोधित सरकार पर जमकर तंज कसा।

जो हमें डरा रहे थे वे आजकल ट्रंप से डरे हैं

सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि जो हमें डरा रहे थे वो आज खुद ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का जो जोश दिख रहा है वह बता रहा है कि इस दफा सत्ता बदलने वाला है। अखिलेश यादवा ने वर्तमान बीजेपी, सरकार और अधिकारियों का "तीन तिगाड़ा" बन गया है। लेकिन इसको तोड़ने का काम भी महागठबंधन के लोग ही करेंगे। पहले भी बिहार ने ही बीजेपी का रथ रोका था। एक बार फिर यह काम बिहार ही करेगा। उन्होंने भोजपुर से मगध के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी को हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था। इसदफा मगध में बीजेपी को हराने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको इसके लिए अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश की एंट्री, जानें छपरा और भोजपुर में उतारने के पीछे का क्या है प्लान..
पटना
image

चुनाव आयोग को कहा जुगाड़ आयोग

अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। उसके बाद ये आपको बर्बाद कर देगी। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं जुगाड़ आयोग बन गया है। बिहार में बीजेपी इंडिया गठबंधन तोड़ने की बात करती है। भीड़ का मिजाज देखकर वो अब इसपर सोचने को मजबूर होगी कि कैसे तोड़ें? एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों के वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन और फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। इसलिए हमें अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है।

मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव

आरा में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते कहा कि इसी मैदान से नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देने की घोषणा किया था। मगर वे पैकेज आज तक नहीं मिला। मोदी के वादे कागज के नाव और जहाज की तरह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के वादों की नकल करने का काम कर रही है। सरकार के पास अपना कोई भी विजन नहीं है। छपरा से आरा तक राहुल, तेजस्वी, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी मौजूद रहीं।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: प्रियंका के साथ बाइक पर दिखे राहुल गांधी, बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची ‘वोटर अधिकार यात्रा’- VIDEO
पटना
Voter Adhikar Yatra rahul gandhi priyanka gandhi bike rally in darbhanga

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

30 Aug 2025 02:51 pm

Published on:

30 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राहुल गांधी की सभा में अखिलेश ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, चुनाव आयोग को कहा जुगाड़ आयोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.