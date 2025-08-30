राहुल गांधी की सभा में अखिलेश ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, चुनाव आयोग को कहा जुगाड़ आयोग

सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि जो हमें डरा रहे थे वो आज खुद ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का जो जोश दिख रहा है वह बता रहा है कि इस दफा सत्ता बदलने वाला है। अखिलेश यादवा ने वर्तमान बीजेपी, सरकार और अधिकारियों का "तीन तिगाड़ा" बन गया है। लेकिन इसको तोड़ने का काम भी महागठबंधन के लोग ही करेंगे। पहले भी बिहार ने ही बीजेपी का रथ रोका था। एक बार फिर यह काम बिहार ही करेगा। उन्होंने भोजपुर से मगध के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी को हम लोगों ने मिलकर अवध में हराया था। इसदफा मगध में बीजेपी को हराने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको इसके लिए अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।