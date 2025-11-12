Bihar Weather: पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ा दी ठंड, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मंगलवार को पछुआ हवा का असर बिहार के कई शहरों में दिखा। इन शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। इसकी वजह से कई शहरों का अधिकतम तापमान 26.6 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 से 17.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय की बर्फबारी के कारण उत्तर-पश्चिम से बह रही पछुआ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मंगलवार को औरंगाबाद का पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में और सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।