Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ा दी ठंड, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Bihar Weather: मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बिहार के अधिकतर शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 12, 2025

बिहार में अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम। फोटो सोशल साइट फेसबुक

Bihar Weather: मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में हिमाचल और राजस्थान से आनी वाली पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ रही है। बिहार के कई जिलों में इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई है। एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने की वजह से राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसी हालात है। इसका बिहार में भी असर पड़ा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में बिहार के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड पहुंचने की संभावना है।

पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ा दी ठंड

मंगलवार को पछुआ हवा का असर बिहार के कई शहरों में दिखा। इन शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। इसकी वजह से कई शहरों का अधिकतम तापमान 26.6 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 से 17.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय की बर्फबारी के कारण उत्तर-पश्चिम से बह रही पछुआ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मंगलवार को औरंगाबाद का पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में और सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।

पटना में बुधवार को कैसा रहेगा मौसम

पटना में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। लेकिन,न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से पटना के लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस गिरावट और अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी

पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। कश्मीर और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ने लगा है। इधर, हिमाचल और राजस्थान से आने वाली पछुआ हवा की वजह से भी तापमान तेजी से गिर रहा है। इसकी वजह से बिहार में पिछले दो दिनों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा और कड़ाके की ठंड होगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?
पटना
Bihar Election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

12 Nov 2025 07:38 am

Published on:

12 Nov 2025 07:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ा दी ठंड, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या इस बार तेजस्वी की बन रही सरकार? फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने किया सबको हैरान, RJD को मिल रही इतनी सीटें

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
राष्ट्रीय

Exit Poll Bihar 2025: नीतीश नहीं तेजस्वी की इस एग्जिट पोल में बन रही सरकार, जानें कितनी दी सीटें

जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बन रही सरकार
राष्ट्रीय

बिहार में एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.