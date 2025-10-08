Bihar Election: सीमांचल मिशन पर BJP! 12,000 कमजोर बूथों पर होगी घर-घर दस्तक, पहुंचेगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब जमीनी तैयारी अपने चरम पर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक ऐसा चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो न केवल रणनीतिक रूप से अलग है, बल्कि सियासी नक्शे पर नए समीकरण भी बना सकता है। पार्टी ने राज्य के करीब 12,000 कमजोर बूथों की पहचान की है। ये वो बूथ हैं जहां 2020 में या तो बीजेपी को बेहद कम वोट मिले थे, या फिर एक भी वोट नहीं पड़ा था। यानि कि अब भाजपा का मिशन तय है घर-घर दस्तक और हर वोट तक पहुंच।