Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: सीमांचल मिशन पर BJP! 12,000 कमजोर बूथों पर होगी घर-घर दस्तक, पहुंचेगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

Bihar Election: भाजपा ने बिहार में लगभग 12,000 कमजोर मतदान केंद्रों की पहचान की है, जिनमें वे भी शामिल हैं जहां भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार भाजपा अपना चुनावी हिस्सा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती है। इसलिए इन कमजोर बूथों पर ज्यादा फोकस करेगी। 

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 08, 2025

bihar election 2025

भाजपा ने 12,000 संवेदनशील बूथों की पहचान की (फोटो-पत्रिका)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब जमीनी तैयारी अपने चरम पर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक ऐसा चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो न केवल रणनीतिक रूप से अलग है, बल्कि सियासी नक्शे पर नए समीकरण भी बना सकता है। पार्टी ने राज्य के करीब 12,000 कमजोर बूथों की पहचान की है। ये वो बूथ हैं जहां 2020 में या तो बीजेपी को बेहद कम वोट मिले थे, या फिर एक भी वोट नहीं पड़ा था। यानि कि अब भाजपा का मिशन तय है घर-घर दस्तक और हर वोट तक पहुंच।

सीमांचल पर बीजेपी का फोकस

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन 12,000 कमजोर बूथों में ज़्यादातर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हैं। जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 60 से 70 तक है। बीजेपी इन इलाकों में संगठित और शांत ढंग से प्रवेश करने का प्रयास रही है। पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा को यह मिशन सौंपा गया है। जो न नारों से, न रैलियों से, बल्कि डोर-टू-डोर कन्वर्सेशन के जरिए मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करेगा।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि हर बूथ पर 10 से 20 वॉलंटियर्स की टीम बनाई जा रही है। इनका लक्ष्य है कम से कम 100 से 200 वोटों का इजाफा करना। जहां 2020 में बीजेपी का शून्य था, वहां अब शुरुआत करनी है। हालांकि पार्टी कि ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि 90712 बूथों में से ये 12000 बूथ कौन से हैं, जहां वॉलंटियर्स घर-घर दस्तक देंगे।

आशीर्वाद अभियान का नया फार्मूला

BJP माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इस अभियान की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं से कहा है कि यह चुनाव नारे या भाषणों से नहीं जीता जाएगा बल्कि मिलने-जुलने, समझाने और भरोसा दिलाने से जीता जाएगा। मिशन का नाम दिया गया है आशीर्वाद अभियान। यानी पार्टी नेता और वॉलंटियर्स मतदाताओं से कहेंगे, “हमने पिछले पांच सालों में आपके मोहल्ले तक विकास पहुंचाया है, अब आप हमें अपना आशीर्वाद दें।” यह संवाद शैली पूरी तरह से व्यक्तिगत कनेक्शन पर आधारित है।

विकास योजनाओं की दी जाएगी जानकारी

वॉलंटियर्स लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, जनधन, आयुष्मान भारत, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के फायदे और इसके स्थानीय लाभार्थियों के बारे में बताएंगे। इससे वॉलंटियर्स को अपने संवाद में यह कहने में आसानी होगी कि आपके गांव के फलां व्यक्ति को यह योजना मिली, आपका भी नंबर आ सकता है। बीजेपी का मानना है कि यदि सीमांचल जैसे इलाकों में 5-10% वोट स्विंग होता है, तो कई सीटों का खेल बदल सकता है।

धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान की बैठक

इधर, दिल्ली और पटना दोनों जगह बीजेपी की चुनावी हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान से मुलाकात की, ताकि सीट शेयरिंग पर बनी खींचतान सुलझाई जा सके। सूत्रों के अनुसार, चिराग की मांग है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उनमें से हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा सीटें उन्हें दी जाएँ। बीजेपी इस डील को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है ताकि NDA के भीतर किसी तरह का असंतोष न फैले।

जंगलराज बनाम सुशासन की लड़ाई

BJP के रणनीतिकारों का कहना है कि यह चुनाव केवल सीटों का नहीं, नैरेटिव का चुनाव है। पार्टी जंगलराज बनाम सुशासन की पुरानी थीम को नए पैकेज में पेश करने की तैयारी में है। BJP माइनॉरिटी मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के अनुसार भापजा का यह अभियान किसी परिवार या जाति के लिए नहीं है। यह ‘लोगों के लिए सरकार’ का संदेश लेकर आया है। जो भ्रम विपक्ष फैला रहा है, उसे जनता अब नहीं खरीदेगी।

ये भी पढ़ें

बिहार NDA में ‘सीट संकट’: लोजपा की 45 की ज़िद, BJP का 26 का ऑफर, जानें चिराग पासवान का क्या होगा अगला कदम?
पटना
chirag paswan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Oct 2025 11:48 am

Published on:

08 Oct 2025 11:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: सीमांचल मिशन पर BJP! 12,000 कमजोर बूथों पर होगी घर-घर दस्तक, पहुंचेगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर क्यों लगा है भीषण जाम? 30 घंटे में मात्र 7 KM आगे बढ़ पाईं सैकड़ों गाड़ियां, हाल बेहाल

राष्ट्रीय

पवन सिंह के लिए तैनात किए जाएंगे CRPF कमांडो, IB की रिपोर्ट के आधार पर मिली Y-कैटगरी की सुरक्षा

Pawan Singh
राष्ट्रीय

Bihar Election: 11 नवंबर को 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, 20 जिलों की सियासी संग्राम तय करेगी किसकी बनेगी सरकार

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: बेटों के लिए टिकट की चाहत में मंत्री आवासों पर उमड़ी भीड़; बड़े नेताओं से की मुलाकात

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन 26 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी, जानें कब होगी मॉनसून की विदाई?

weather update rain red alert Intense rainfall expected for 3 to 9 october
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.