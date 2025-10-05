बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज, ललन सिंह, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिले धर्मेंद्र प्रधान

बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। फिर राजग के घटक दल हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। जीतन राम मांझी के आवास पर जहां करीब आधे घंटे तक बैठक चली। जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहे। दो मुलाकातों के बाद तीसरी बैठक रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके आवास पर हुई।