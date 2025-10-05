Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज, ललन सिंह, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिले धर्मेंद्र प्रधान

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 05, 2025

केंद्रीय मंत्री से मिले बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दिन भी बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के तीन घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर इसपर आम सहमति बनाने का प्रयास किया।

एनडीए घटक दलों के नेता के साथ मिले बीजेपी प्रभारी

बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद थे। फिर राजग के घटक दल हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। जीतन राम मांझी के आवास पर जहां करीब आधे घंटे तक बैठक चली। जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहे। दो मुलाकातों के बाद तीसरी बैठक रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके आवास पर हुई।

सीट शेयरिंग पर क्या बोले बीजेपी प्रभारी

इस बीजेपी प्रभारी तीनों घटक दलों के साथ बैठक में एनडीए में सीटों की शेयरिंग पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग
के सवाल पर कहा कि एनडीए के सभी घटक दल साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। वहीं हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। एनडीए में सबकुछ ऑल इज वेल है। उपेंद्र कुशवाहा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कौन कितनी सीट पर लड़ेगा चुनाव

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 43 सीटों पर वो जीत हासिल कर पाई थी। वहीं भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 पर उसे जीती थी। इस बार एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दल भी हैं। 243 सीटों में क्या बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीटों पर लड़ पाएंगे। या फिर सहयोगी 3 दलों को लिए त्याग करना पड़ेगा।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

05 Oct 2025 07:24 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज, ललन सिंह, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिले धर्मेंद्र प्रधान

