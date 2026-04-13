पटना में हलचल तेज: सम्राट चौधरी के घर पहुंचे राजभवन के अधिकारी, मुख्यमंत्री के नाम पर बढ़ी सरगर्मी

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम पर पार्टी की ओर से संकेत दे दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ और आक्रामक राजनीतिक शैली के कारण वे पार्टी नेतृत्व की पहली पसंद माने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो मंगलवार को औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के अनुसार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे पटना स्थित लोकभवन (राजभवन) में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है, जहां नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बापू सभागार को भी रिजर्व रखा गया है।