बिहार चुनाव का रोडमैप… भाजपा ने 13 बड़े नामों की बनाई मेनिफेस्टो कमेटी, जनता से सीधे सुनेगी राय

भाजपा की ओर से जारी सूची में कुल 13 प्रमुख नेताओं और विशेषज्ञों को जगह दी गई है। इनमें पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनन मिश्रा, डॉ. भीम सिंह, ऋतुराज सिन्हा, निवेदिता सिंह, देवेश कुमार, सुरेश रुंगटा, गुरु प्रकाश पासवान, अमृता भूषण, संतोष पाठक, अजीत चौधरी, प्रो. सीता सिन्हा और सुनील राम शामिल हैं। पार्टी का मानना है कि यह टीम बिहार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझते हुए घोषणापत्र तैयार करेगी।