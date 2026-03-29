विधायक पद से नितिन नवीन का इस्तीफा टला, अचानक असम रवाना हुए BJP अध्यक्ष

मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, 'मुझे BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के जरिए जानकारी मिली थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस्तीफा देंगे। लेकिन, फिर बाद में मुझे बताया गया कि उनका कार्यक्रम बदल गया है। इस्तीफा देने के लिए आबी समय है और हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी हो जाएगी।' यह पूछे जाने पर कि क्या वर्चुअल तरीके से इस्तीफा दिया जा सकता है, तो प्रेम कुमार ने कहा कि नियमों के मुताबिक, इस्तीफा देने के लिए सदस्य का खुद मौजूद रहना जरूरी है, वर्चुअल तरीके से इस्तीफा देने का कोई नियम नहीं है।